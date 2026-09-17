HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer’de okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada servis şoförü yaralandı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı

Kaza, Merkez Mahallesi Sarıdağ Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden 68 yaşındaki Dursunali İ. idaresindeki 34 LAT 558 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı 1

OKUL SERVİSİ DUVARA ÇARPTI: 1 YARALI

Çarpmanın etkisiyle servis şoförü Dursunali İ. başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı servis şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar ettiBoşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili çarpıcı iddiaKurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili çarpıcı iddia

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Çıplak bahis reklamı başına bela oldu! Paylaşımdan sonra...

Çıplak bahis reklamı başına bela oldu! Paylaşımdan sonra...

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.