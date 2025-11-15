Bursa 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Bursa'da hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 10.6°C, en yüksek sıcaklık ise 12.3°C civarında bekleniyor. Nem oranı %89, rüzgar hızı 4.6 km/saat. Basınç seviyesi 1001.3 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:49, gün batımıysa 17:46 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 3°C arasında değişecek. 17 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Bu tarihte sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında olacak. 18 Kasım Salı günü değişken bulutluluk görülecek. Sıcaklıklar bu gün 19°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önerilir. Nem oranı yüksek olduğundan, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekir. Rüzgar hızı düşük bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikir.