Bursa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 29°C olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 km ile 7 km arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 31°C civarında olacak. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif esecek.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları gün ortasında dik açıyla geliyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengelenir. Rüzgar hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ama ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak, aşırı sıcaklardan korunmak açısından sağlıklıdır. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda rahatlık sağlar.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunma önlemlerini alması ve yeterli su tüketimine dikkat etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve iç mekanlarda serinletici önlemler almak sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından faydalı olacaktır.