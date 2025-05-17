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Bursa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Bursa'da hava durumu, sağanak yağmurla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek.

Bursa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz koşullar yaratabilir.

18 Mayıs Pazar günü yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 19°C ile 6°C arasında değişecek. 19 Mayıs Pazartesi günü bol güneş ışığı ve 22°C'lik sıcaklıklar bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü sağanak yağışlar tekrar etkili olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 6°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacağı için planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri düzenlerken, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Gerekli önlemleri almalısınız. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak, uygun kıyafet seçimi yapmanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmayın. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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