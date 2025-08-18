HABER

Bursa 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Bursa'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı sabah %80, öğle %48, akşam %73 ve gece %96 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 12°C ile 28°C arasında olacak. 20 Ağustos Çarşamba günü ise 13°C ile 28°C arasında sıcaklıklar görülecek. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 17°C ile 30°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde, uyumadan önce ortamın havalandırılması önemlidir. Nem seviyesinin kontrol edilmesi de rahat bir uyku için gereklidir.

