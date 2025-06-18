HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor.

Bursa 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Haziran Perşembe günü yine bol güneş ışığı ve sıcaklıklar 30°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü de güneşli bir hava ve 30°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 26°C civarına düşmesi bekleniyor. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak önemlidir.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı önem taşır. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları ve uygun başlıklar takmaları gerekir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabiliriz. Ancak aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri de unutmamak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Facebook’ta video demek artık Reels demek!Facebook’ta video demek artık Reels demek!
İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti yolda...İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti yolda...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

İsrailli eski futbolcudan, canlı yayında küstah sözler

İsrailli eski futbolcudan, canlı yayında küstah sözler

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.