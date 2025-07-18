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Bursa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır.

Bursa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %25 ile %48 arasında değişebilir. Bu durum, hava koşullarının daha bunaltıcı hale gelmesine neden olabilir. Rüzgar hızı ortalama 9 km/saat civarında olacaktır. Bu da hava akışının hafif olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 19 Temmuz Cumartesi günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 35°C olarak tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 34°C civarında olması bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bursa'da bu sıcak hava koşullarında vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları önemlidir. Dışarıda uzun süre kalınması gerektiğinde şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, vücudu korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri gerekir. Ayrıca gerekli önlemleri almaları, sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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