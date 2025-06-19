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Bursa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Bursa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 19 Haziran 2025 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu oldukça güzel olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli olacak. 20 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 26°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 10°C seviyelerinde olacak. 22 Haziran Pazar günü ise hava sıcaklığı 24°C'ye kadar düşecek. Gece sıcaklığı 9°C civarında olacak. Bu da önümüzdeki günlerde serin akşamlar geçirebileceğimiz anlamına geliyor.

Bursa'da Haziran ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 25-30°C arasında değişir. Geceleri ise 15-20°C seviyelerinde seyreder. Bu nedenle, gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Akşamları ise serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Haziran ayında hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak da gereklidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Yaz aylarında güneş ışınları daha güçlüdür. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak da gereklidir. Bol su içmek, vücudun sağlığını korumaya yardımcı olacak. Bu önlemler, hem keyifli hem de sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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