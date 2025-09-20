Bursa 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %80'e kadar çıkabilir. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek.

Pazar günü sıcaklık, 14°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %35 ile %68 arasında değişecek. Rüzgarın hızı yine saatte 19 kilometre civarında kalacak.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları 12°C ile 28°C arasında olacak. Nem oranı %35 ile %68 arasında seyredecek. Rüzgarın hızı da saatte 19 kilometre civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindedir. Sıcak ve nemli hava, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka veya şemsiye kullanması faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içilmesi önemlidir. Hafif ve açık giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı, terleme ile vücut ısısını düzenlemeyi zorlaştırabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmelidir.

Pazar günü beklenen yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Astım veya solunum yolu rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalınmamalıdır. Cilt koruması için güneş kremi kullanılmalı ve UV ışınlarına karşı uygun gözlük takılmalıdır.

Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek. Hafif esintiler sağlayabilir. Açık hava etkinlikleri için avantajlı bir durumdur. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişken olabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinlikleri daha keyifli ve güvenli hale gelecektir.