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Bursa 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 16°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak.

Cumartesi ve Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C, Pazar günü ise 24°C civarında olması öngörülüyor. Her iki gün de bol güneş ışığı ve düşük yağış ihtimaliyle geçecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Yüksek sıcaklıklar gündeme geldiğinde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için gölge alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda su kaynaklarının azalabileceğini göz önünde bulundurarak, su tasarrufuna özen gösterilmelidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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