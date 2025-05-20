Bursa 20 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Nem oranı ise %51 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 26°C'ye yükselebileceği bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak, ıslak zeminlere dikkat etmek kazaların önüne geçebilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca hava koşullarına uygun giyinmek ve bol su tüketmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.