HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Kasım 2025 tarihinde güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, akşam ise 13°C olacak. Hafta sonu 22 ve 23 Kasım'da benzer hava koşulları sürecek. Nem oranı %56 civarında, rüzgar ise 7 km/saat esmesi öngörülüyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Bursa 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 21 Kasım 2025 Cuma günü, güneşli bir hava bekleniyor. Yüksek bulutlar arasında güneş görülebilir. Gündüz hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %56 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olacak.

Hafta sonu, 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günlerinde benzer hava koşulları sürecek. Her iki gün için yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 22°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %51'dir. Rüzgar hızının 8 km/saat olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Ayrıca yağışsız olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü göz önünde bulundurmak önemlidir. Sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak için açık hava aktiviteleri planlamak önerilir. Bu şekilde güzel havadan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.