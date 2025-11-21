Bursa 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Kasım 2025 Cuma günü, güneşli bir hava bekleniyor. Yüksek bulutlar arasında güneş görülebilir. Gündüz hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %56 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olacak.

Hafta sonu, 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günlerinde benzer hava koşulları sürecek. Her iki gün için yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 22°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %51'dir. Rüzgar hızının 8 km/saat olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Ayrıca yağışsız olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü göz önünde bulundurmak önemlidir. Sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak için açık hava aktiviteleri planlamak önerilir. Bu şekilde güzel havadan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.