Bursa 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 tarihinde Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu olacak, gündüz sıcaklığı 22°C olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. 23 Kasım'da hava daha da bulutlanacak, sıcaklık 11°C ile 22°C arasında değişecek. 24 Kasım'da sağanak yağışlar görülecek, en düşük sıcaklık 10°C olacak. Bursa'da yaşayanların hava durumunu takip etmesi ve olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olması önem taşıyor.

Cansu Akalp

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Nem oranı %48 ile %56 arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 10 km ile 12 km arasında esecek.

23 Kasım 2025 Pazar günü Bursa'da hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında seyredecek. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 10°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 18°C olarak öngörülüyor. 25 Kasım 2025 Salı günü hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 5°C ile 16°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Bursa'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu düzenli olarak takip etmesi önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Bu, olası soğuk algınlıklarına karşı önlem alır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi gerekiyor.

