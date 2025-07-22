Bursa 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık daha da artabilir. Bu nedenle, öğle vakitlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 30°C civarına düşecek. Gece ise sıcaklık 26°C'ye kadar inmesi öngörülmektedir.

23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 39°C'ye çıkması bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcak hava etkisini sürdürecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması da önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya mümkünse evden çalışmak avantajlı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, sağlık ve konfor açısından gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.