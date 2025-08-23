Bursa 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 35-37°C arasında değişecek. Düşük nem oranı, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık 35°C civarında bulunacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 32°C'ye düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. En düşük 22°C, en yüksek 31°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde ortamın havalandırılması gereklidir. Yüksek sıcaklık, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önem taşımaktadır. Kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak faydalıdır.