Bursa 23 Eylül Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Eylül 2025 Salı günü az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-29°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 15°C'ye kadar düşecek. Rüzgarın hafif esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesi öngörülüyor. 24 Eylül Çarşamba günü bulutlar yoğunlaşacak. Sıcaklıkların bu gün 28°C seviyelerinde olması bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 28°C civarında seyredecek. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye düşmesi bekleniyor.

Sonbaharın etkileri hissedilmeye başlıyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz sıcaklıklar güneşin etkisiyle artabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi açık alanlarda rüzgar koruyucu giysiler bulundurmayı faydalı kılabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalara dikkat edilmelidir.