Bursa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıklar 27-28°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek.

Perşembe günü, 25 Eylül 2025, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C civarında kalacak. Cuma günü, 26 Eylül 2025, bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C'ye gerileyecek.

Hafta sonu, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar 24°C seviyelerinde olacak. Pazar günü, 28 Eylül 2025, yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bursa'da hava koşullarına bağlı olarak, yağışların özellikle hafta sonu etkili olacağı öngörülmektedir. Bu durumda, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.