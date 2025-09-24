HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıklar 27-28°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek.

Perşembe günü, 25 Eylül 2025, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C civarında kalacak. Cuma günü, 26 Eylül 2025, bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C'ye gerileyecek.

Hafta sonu, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar 24°C seviyelerinde olacak. Pazar günü, 28 Eylül 2025, yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bursa'da hava koşullarına bağlı olarak, yağışların özellikle hafta sonu etkili olacağı öngörülmektedir. Bu durumda, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubuTBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.