Bursa 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü aşırı sıcak hava koşulları etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 30°C civarına düşmesi öngörülüyor. Gece ise sıcaklıklar 26°C'ye kadar inebilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 37°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38°C civarında olacak. 27 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıkların 39°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması da önemlidir. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya mümkünse evden çalışmak avantajlı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak gereklidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.