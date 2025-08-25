HABER

Bursa 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 10°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Salı günü hava sıcaklığı 27°C, Çarşamba günü 27°C, Perşembe günü ise 29°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmeye devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önerilir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlıklı bir seçenek olacaktır. Kapalı alanlarda ortamın havalandırılması gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde bu durum daha da önem kazanır. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından gereklidir.

hava durumu Bursa
