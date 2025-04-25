Bursa 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. 27 Nisan Pazar günü ise sağanak yağışlar görülecek. Bu nedenle sıcaklıklar 17°C seviyelerine düşecek. Haftanın ilerleyen günlerinde, 28 Nisan Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek. 29 Nisan Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C'ye gerileyecek.

Bursa'da Nisan ayındaki ortalama sıcaklıklar, gündüz 15°C, gece 6°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 86 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 8'dir. Nisan ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların tedbirli olmaları önemlidir. Hafta sonu sıcaklıkların artmasıyla, güneş ışınları daha etkili olacak. Cumartesi günü güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketimi önerilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların düşmesiyle, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek önemlidir.

Bursa'da 25 Nisan 2025 Cuma günü başlayarak hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır