HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli şekilde geçecek. Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında değişirken, nem oranı %95 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 6.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Takip eden günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 27 Kasım'da güneşli, 28 ve 29 Kasım'da sağanak yağış beklenmektedir. Hava şartlarına göre hazırlıklı olmak önemli bir gerekliliktir.

Bursa 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 16°C arasında değişecek. Nem oranı %95 civarında. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 17:39’dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C aralığında olacak. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda açık alanlardan kaçınılması önerilir. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek de önem taşır. Yanınızda yağmurluk bulundurmak da tavsiye edilir. Bu şekilde hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.