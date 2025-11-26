Bursa 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 16°C arasında değişecek. Nem oranı %95 civarında. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 17:39’dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C aralığında olacak. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda açık alanlardan kaçınılması önerilir. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek de önem taşır. Yanınızda yağmurluk bulundurmak da tavsiye edilir. Bu şekilde hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.