Bursa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir hava koşuludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme öngörülmektedir. 27 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 9°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü, çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak.

Bu dönemde, 26 Mayıs'taki şiddetli yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Yüksek nem oranları ve ani sıcaklık değişimleri alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmeleri de önemlidir.

UV indeksi de bu dönemde yüksek seviyelerde olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.