Bursa 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle tahmin edilmektedir.

Bursa 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde 24°C, öğle saatlerinde 32°C, akşam saatlerinde 23°C ve gece saatlerinde 20°C olacaktır. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin son günlerine özgü tipik bir hava koşulunu yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi beklenmektedir. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 33°C'ye ulaşacaktır. 29 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmayı ve bol su içmeyi gerektirir.

Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önemlidir. Kapalı alanların havalandırılması, yüksek nem oranı olan akşam ve gece saatlerinde daha da önem kazanmaktadır. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından gereklidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

hava durumu Bursa
3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Sındırgı beşik gibi! Prof. Dr.Ercan depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı

