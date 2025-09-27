Bursa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah bulutlu başlayacak. Güneş daha sonra görünmeye başlayacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 8°C olacak. Pazar günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 19°C ile 11°C arasında değişecek. Pazartesi günü sabah yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 10°C arasında olacak. Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 7°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler önemli. Hafta sonu ve Pazartesi günü plan yapacaklar için dikkatli olunmalı. Pazar ve Pazartesi günleri beklenen yağışlar açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edip uygun kıyafet seçmek faydalı olacaktır.

Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekmektedir. Bu hava koşullarında su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Salı günü hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağı unutulmamalıdır. Buna göre giyinmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalı ve gerekli önlemleri almalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için kritik bir adımdır.