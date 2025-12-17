HABER

Şişli'de feci ölüm: Polisten kaçmak isteyen Özbek kadın ikinci kattan zemine atladı

Özbekistan uyruklu iki kadın arkadaşlarıyla Şişli'deki evlerinde sabaha kadar eğlendi. Gürültüden rahatsız olan komşularının şikayeti üzerine polis kapıyı çalınca iki Özbek kadın korkup kaçmak istedi. Polisten kaçan kadınlardan birisi 2. kattaki dairesinden yola atlamak isterken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Mustafa Fidan

Olay, İstanbul'da yaşandı. Şişli'deki bir binanın 2. katında oturan Özbekistan uyruklu iki kadının arkadaşlarıyla eğlencesi ölümle bitti.

EĞLENCE SESLERİNDEN RAHATSIZ OLAN KOMŞULAR POLİS ÇAĞIRDI

Evdeki eğlence seslerinden rahatsız olan komşularının şikayeti üzerine sabah karşı eve polis geldi. Oturum izinleri olmayan iki Özbek kadın polislerin geldiğini görünce kaçmak istedi.

POLİSTEN KAÇARKEN İKİNCİ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

44 yaşındaki Özbekitanlı Yılduz Nurlokova apartmanın ikinci katından yola atlamak istedi. Fakat yabancı uyruklu kadının bu girişimi ölümle bitti. Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: Ekol TV)

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
