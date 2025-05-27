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Bursa 27 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 27 Mayıs Salı hava durumu kısmen güneşli olacak.

Bursa 27 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 9°C olacak. Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 22°C'ye kadar yükselebilir. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 22°C civarında seyredecek.

Mayıs ayının sonlarına doğru Bursa'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde yağış ihtimali artacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında, gece ise 10°C ile 14°C arasında değişecek.

Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak yararlı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığı için faydalıdır.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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