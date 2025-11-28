HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 28 Kasım Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde etkili olacak sis ve pus, görüş mesafesini düşürecek. Sıcaklık 7 ile 18 derece arasında değişecek. 29 Kasım'da başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıklar 12 ile 4 dereceye inecek. 30 Kasım'da yağışlar devam ederken, sıcaklıklar 13 ile 3 derece arasında olacak. 1 Aralık'ta yağışların sona ermesiyle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Uygun giyim ve güvenli sürüş önlemleri alınmalı.

Bursa 28 Kasım Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Görüş mesafesi düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir.

29 Kasım Cumartesi günü yağışların başlaması bekleniyor. Sıcaklıklar bir önceki güne göre 4 derece düşecek. Bu sıcaklık 12 ile 4 derece arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü yağışların devam etmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar bir önceki güne göre 2 derece artacak. Bu sıcaklık 13 ile 3 derece arasında olacak.

1 Aralık Pazartesi günü yağışların sona ermesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sisli ve puslu havalarda trafik kurallarına uymak gerekmektedir. Hız limitlerine dikkat etmek de gerek. Görüş mesafesini göz önünde bulundurarak güvenli sürüş sağlanmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14'üncü Leo İstanbul'daPapa 14'üncü Leo İstanbul'da
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.