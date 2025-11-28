Bursa 28 Kasım Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Görüş mesafesi düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir.

29 Kasım Cumartesi günü yağışların başlaması bekleniyor. Sıcaklıklar bir önceki güne göre 4 derece düşecek. Bu sıcaklık 12 ile 4 derece arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü yağışların devam etmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar bir önceki güne göre 2 derece artacak. Bu sıcaklık 13 ile 3 derece arasında olacak.

1 Aralık Pazartesi günü yağışların sona ermesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sisli ve puslu havalarda trafik kurallarına uymak gerekmektedir. Hız limitlerine dikkat etmek de gerek. Görüş mesafesini göz önünde bulundurarak güvenli sürüş sağlanmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.