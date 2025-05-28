HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu sağanak yağışlı bekleniyor.

Bursa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 22°C ile 10°C arasında değişecek. Bu durum, gün boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

29 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında olacak. 30 Mayıs Cuma günü çok bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık 22°C ile 10°C arasında değişecek. 31 Mayıs Cumartesi günü de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19°C ile 11°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği, dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek iyi bir çözüm sunar. Katlar gerektiğinde çıkarılabilir veya giyilebilir. Sürekli yağışlar nedeniyle su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak da gereklidir.

Bursa'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 15.9°C ile 20.4°C arasında değişiyor. Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek olumsuz etkilerden korunmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
RTX 50 serisi ekran kartlarına sahipler: Türkiye'de satışa sunulduRTX 50 serisi ekran kartlarına sahipler: Türkiye'de satışa sunuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.