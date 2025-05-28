Bursa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 22°C ile 10°C arasında değişecek. Bu durum, gün boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

29 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında olacak. 30 Mayıs Cuma günü çok bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık 22°C ile 10°C arasında değişecek. 31 Mayıs Cumartesi günü de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19°C ile 11°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği, dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek iyi bir çözüm sunar. Katlar gerektiğinde çıkarılabilir veya giyilebilir. Sürekli yağışlar nedeniyle su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak da gereklidir.

Bursa'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 15.9°C ile 20.4°C arasında değişiyor. Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek olumsuz etkilerden korunmak mümkün olacaktır.