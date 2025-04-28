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Bursa 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava kaç derece olacak?

Bursa'da hava durumu merak konusu oldu. 28 Nisan Pazartesi günü Bursa'da havanın güneşli ve açık olması bekleniyor.

Bursa 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava kaç derece olacak?
Nilgün Akbıyık

Bursa'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarlarında, gece ise 9°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının sonlarına doğru Bursa'da beklenen ortalama değerlerle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 29 Nisan Salı günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece ise 2°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C, gece ise 4°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece ise 5°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece ise 6°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 5°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları gündüz 22°C, gece ise 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 1 Mayıs Perşembe günü beklenen sağanak yağmurlar, açık hava etkinliklerini planlayanlar için engelleyici olabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı gerektiğinde esnek tutmanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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