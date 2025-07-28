Bursa 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz sıcaklıkların 37°C civarına ulaşması bekleniyor. İlerleyen günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 29 Temmuz Salı günü 38°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 35°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 33°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık alanlardan kaçınılması önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Açık hava etkinliklerinde de dikkatli olunması gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini artırabilir. Bu durumda enerji tasarrufu için önlemler alınmalı ve klima kullanımı aşırıya kaçılmamalıdır.

Aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınmak ve fiziksel aktiviteleri akşam saatlerine ertelemek faydalı olacaktır.