HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü, Bursa'da hava koşulları kısmen güneşli olacak.

Bursa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8°C civarında kalacak. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında kalacak. 31 Mayıs Cumartesi günü, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 19°C civarına düşebilir. 1 Haziran Pazar günü ise bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olur. Böylece olası yağışlara karşı hazırlıklı olursunuz. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını unutmamak gerekir. Buna göre giyinmek konforunuzu artıracaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel tahminleri düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir. Bu sayede, Bursa'daki hava durumuna uygun şekilde hazırlık yapabilir ve planlarınızı en iyi şekilde organize edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel için 'ihraç' çıkışı tartışma yaratacak!CHP lideri Özgür Özel için 'ihraç' çıkışı tartışma yaratacak!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorumİletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Komisyondan geçti! Yeni trafik cezaları belli oldu

Komisyondan geçti! Yeni trafik cezaları belli oldu

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.