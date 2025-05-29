Bursa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8°C civarında kalacak. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında kalacak. 31 Mayıs Cumartesi günü, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 19°C civarına düşebilir. 1 Haziran Pazar günü ise bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olur. Böylece olası yağışlara karşı hazırlıklı olursunuz. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını unutmamak gerekir. Buna göre giyinmek konforunuzu artıracaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel tahminleri düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir. Bu sayede, Bursa'daki hava durumuna uygun şekilde hazırlık yapabilir ve planlarınızı en iyi şekilde organize edebilirsiniz.