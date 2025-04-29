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Bursa 29 Nisan Salı hava durumu: Bursa'da bugünhava durumu nasıl olacak?

Bursa 29 Nisan Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün Bursa'da hava durumu bulutlu olacak.

Bursa 29 Nisan Salı hava durumu: Bursa'da bugünhava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 29 Nisan 2025, Bursa'da hava durumu bulutlu. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişecek. Nisan ayında, Bursa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 13°C ile 22°C arasındadır. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 9°C arasında seyretmektedir.

30 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. 1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 13°C arasında olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bursa'da Nisan ayında ortalama 86 mm yağış düşmektedir. Bu ayda 8 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi desteklemek için dengeli beslenmeye özen göstermek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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