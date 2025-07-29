Bursa 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Temmuz 2025 Salı günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 19°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 30 Temmuz Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 35°C olarak tahmin ediliyor. 31 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 35°C olacak. 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 33°C civarında olması öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 33°C olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda uzun süre vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarından korunmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Cuma günü beklenen yağış, sıcaklıkları bir miktar düşürebilir. Ancak, hazırlıklı olmakta fayda vardır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.