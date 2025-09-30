HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 30 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Eylül 2025 Salı günü, yerel saatle sabah 10:00 itibarıyla hava sıcaklığı 10°C. Güneşli bir hava hakim.

Bursa 30 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye düşecektir. Yer yer sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü, sıcaklık 21°C'ye yükselebilir. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 24°C'ye ulaşması öngörülüyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ekim Cuma gününde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Yer yer sağanakların etkili olması tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 19°C'ye düşecek. Çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Çoğunlukla güneşli hava devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yer yer sağanakların etkili olabileceği günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Gün içinde sıcaklık artarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek şart. Hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu!Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu!
"Küresel" filo için Türkiye de devrede! "Gerekirse katkı sağlarız""Küresel" filo için Türkiye de devrede! "Gerekirse katkı sağlarız"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.