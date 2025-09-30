Bursa 30 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye düşecektir. Yer yer sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü, sıcaklık 21°C'ye yükselebilir. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 24°C'ye ulaşması öngörülüyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ekim Cuma gününde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Yer yer sağanakların etkili olması tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 19°C'ye düşecek. Çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Çoğunlukla güneşli hava devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yer yer sağanakların etkili olabileceği günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Gün içinde sıcaklık artarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek şart. Hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.