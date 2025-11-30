Bursa 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C ile 10°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %53 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 31.4 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:05'tir. Gün batımı saati 17:38 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Aralık Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıkların 12°C ile 9°C arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %74 olarak belirtiliyor. Rüzgar hızı 3.6 km/h olacak. 2 Aralık Salı günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 13°C ile 9°C arasında değişmesi bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise yine parçalı bulutlu bir hava ve sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öngörülmektedir. Yağışların devam edeceği göz önüne alındığında vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de yanınızda bulundurmalısınız. Ani yağmurlardan korunmak için bu önlemler etkili olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Vücut ısısını korumak önemlidir. Soğuk algınlığından kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmakta fayda var. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmenize yardımcı olacaktır.