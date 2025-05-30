Bursa 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Gece ise sıcaklıkların 8°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu dönemde, Bursa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarındadır.

31 Mayıs Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 12°C civarında olacaktır. 1 Haziran Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün için sıcaklıklar gündüz 20°C, gece 8°C olarak tahmin edilmektedir. 2 Haziran Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 9°C civarında olacaktır.

Bursa'nın Mayıs ayı boyunca ortalama 8 yağmurlu günü bulunmaktadır. Nem oranı %70 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak iyi bir seçenek olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.