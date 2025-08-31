HABER

Bursa 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarına ulaşacak. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geleceği için güneş çarpması riski artar.

Bursa 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek de önerilir. Bol su tüketimi yapmalı ve fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu azaltmalısınız. Kapalı alanları düzenli olarak havalandırmak iç mekanlarda serin bir ortam sağlar. Gece saatlerinde nem oranı artar. Uyuma öncesi odaların havalandırılması, serinletilmesi rahat bir uyku ortamı oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 30°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. 2 Eylül Salı günü sıcaklıkların 33°C olması bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 34°C olacak. Bu dönemde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

hava durumu Bursa
