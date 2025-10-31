Bursa 31 Ekim Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Bursa'daki hava durumu genellikle sıcak olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16°C, gece saatlerinde ise 8°C civarında seyredecek. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak.

1 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde 16°C, gece saatlerinde ise 8°C sıcaklıklar bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü ise sabah 17°C, gece 7°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu dönemde doğru giyinmek oldukça önemli. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının 9 km/saat civarında olması bekleniyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak bu anlamda önem taşıyor.

Nem oranının %80 civarında olması, havanın daha nemli olacağını gösteriyor. Bu durum astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmeli. Dikkat edilmesi gereken bir faktör ortaya çıkıyor.