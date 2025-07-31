Bursa 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 19°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor.

1 Ağustos Cuma günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesiyle hava sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 18°C olması tahmin ediliyor. 2 Ağustos Cumartesi günü bulutların arasından güneşin ara ara kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 16°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, bol su içilmeli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalı ve şapka gibi aksesuarlarla baş bölgesi korunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemekle birlikte hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılabilir. Evde veya iş yerinde hava sirkülasyonunu sağlamak serin bir ortam yaratmaya yardımcı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sağlık ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve koruyucu önlemlerle güneşten korunmalı, bol su içmeli ve hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.