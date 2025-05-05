Bursa 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Havanın bulutlu olacağı da bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Bu gün sıcaklıklar 16°C ile 28°C arasında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 30°C arasında seyredecek.

Mayıs ayı boyunca Bursa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C civarındadır. Geceleri ise sıcaklıklar 10°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 71 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 7 civarındadır. Güneşli saat sayısı ise ortalama 10 saattir.

Bursa'da Mayıs ayında hava genellikle ılımandır. Sıcaklıklar gündüzleri 19°C ile 27°C arasında değişir. UV indeksi bu dönemde 9 seviyesindedir. Bu durum, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Güneşe çıkarken SPF 30 güneş kremi kullanmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak da faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneşli günlerin çoğunlukta olması muhtemeldir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte alerjik reaksiyonlara karşı da dikkatli olunmalıdır.