Bursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Davut Ç. (42) yönetimindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, iddiaya göre karayoluna aniden çıkan Tanju Karabudak'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 55 metre sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOYOLDA FECİ KAZA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tanju Karabudak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

