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Bursa Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! AK Partili ve CHP'li üyeler birbirine girdi

Bursa Belediye Meclisi'nde tansiyon bir anda yükseldi. AK Partili üye, "Halay videonuzu izledim. O videoyu izlerken aklıma işten çıkarttığınız 2000'e yakın personel aklıma geldi." dedi. CHP'li üye o sözlere tepki gösterince ortalık karıştı.

Bursa Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! AK Partili ve CHP'li üyeler birbirine girdi
Cansu Akalp

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci toplantısı, CHP'li Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Meclis'te ortalık bir anda karıştı. AK Partili ve CHP'li üyeler birbirine girdi.

"İŞTEN ÇIKARTTIĞINIZ 2000'E YAKIN PERSONEL AKLIMA GELDİ"

AK Partili üye, "Halay videonuzu izledim. O videoyu izlerken aklıma işten çıkarttığınız 2000'e yakın personel aklıma geldi." dedi.

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CHP'li üye o sözlere tepki gösterdi ve "Senin amcaoğlun hâlâ Yenişehir'de belediyede çalışıyor. Kimseyi çıkarmıyoruz." dedi.

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AK Partili üye, "Amcamın oğlu hangi yılda girmiş? Çıkartın. O yılda benim görevim neymiş ve kimmiş? Sırayla konuşun benimle diyerek sesini yükseltti." dedi.

"BENİM KARDEŞİM DE BELEDİYE'DE ÇALIŞIYOR"

Bir başka AKP'li üye ise "Benim de kardeşim belediyede çalışıyor. Çalışamaz mı? İnsanlar nerede çalışacak?"

Başkan Mustafa Bozbey bu konuşmaların üzerine gergin ortamın sona ermesi amacıyla oturuma ara verdi.

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Bursa CHP ak parti meclis üye
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