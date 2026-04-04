Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bozbey, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Usulsüzlük’ ve ‘Rüşvet’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mustafa Fidan

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Usulsüzlük’ ve ‘Rüşvet’ suçlamasıyla gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

'RÜŞVET' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI: MUSTAFA BOZBEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

03 Nisan 2026
