Dün istifa etmişti, bugün gözaltına alındı! İzmir Büyükşehir'e bir operasyon daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon düzenlendi. 4 gözaltı kararı verilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin dün istifa ettiği öğrenildi.

Ufuk Dağ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DÜN İSTİFA BUGÜN GÖZALTI

Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi S.E. ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi M.Ö. gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin dün istifa ettiği öğrenildi.

ÇIKAR İLİŞKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü.

Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi.

