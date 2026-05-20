Türkiye'den 'akaryakıt hattı' hamlesi: NATO'ya teklif sunuldu

Türkiye'den NATO'ya 'askeri akaryakıt hattı' önerisi geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada projenin alternatiflerine göre 5 kat daha az maliyetli vurgulandı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanlığı askeri akaryakıt hattı önerisini NATO'ya sundu. Projenin "Hürmüz Boğazı'na bağımlılığın azalması için önem arz ettiği" belirtildi.

Açıklamada "Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır" dendi.

"MALİYETİ 5 KAT DAHA AZ"

Ayrıca projenin alternatiflerine göre 5 kat daha az maliyetli olduğu ifade edildi.

"ALMANYA, TÜRKİYE'DEKİ İKİ SİSTEMİNDEN BİRİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Öte yandan MSB "patriot gücü değişiminin" haziran ayında gerçekleşeceğini belirterek "Almanya, Türkiye'deki iki sisteminden birini değiştirecek. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir" açıklamasında bulundu.

