HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa’da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, satışı ve bulundurulmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova Mahallesi’nde E.E. isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlikBelediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik
Meksika karıştı! Trump'tan ilk açıklama geldiMeksika karıştı! Trump'tan ilk açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.