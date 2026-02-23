Bursa’da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, satışı ve bulundurulmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova Mahallesi’nde E.E. isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır