Bursa’da 110 bin hastaya evde sağlık hizmeti verildi

2025 yılında yürütülen evde sağlık hizmetleri çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Çetin, evde sağlık hizmetlerinin ihtiyacı olan bireylere ev ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, pansuman, tedavi, tıbbi bakım gibi hizmetleri içerdiğini dile getirdi. Bursa’da 145 personel ve toplam 25 birim ile evde sağlık hizmeti verildiği bilgisini veren Çetin, "Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen tüm çalışmaların Sağlık Bakanlığı’nın genelge ve yönetmelikleri doğrultusunda planlanmaktadır. Bu kapsamda ekiplerimiz geride bıraktığımız yılda yoğun bir mesai sürdürdüler ve 110 bin 286 ev ziyareti gerçekleştirmeyi başardılar." dedi.

Hastaların sağlık durumlarının Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ekibi ve sahadaki ekipler tarafından telefon görüşmesi, görüntülü görüşme ve dijital sistemler kullanılarak değerlendirilmesini içeren Uzaktan Hasta Değerlendirme çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayan Çetin, "Uzaktan hasta değerlendirme hizmetleri kapsamında; ekiplerimiz tarafından hastaların genel durumları izlenerek, gerekli yönlendirmeler yapıldı. Bu sayede hastaların sağlık ihtiyaçları, ilgili mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkin şekilde karşılandı. 2025 yılı içerisinde 425 hasta, bu hizmetten faydalandı." şeklinde konuştu.

57 BİN 200 E-RAPOR DÜZENLENDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen e-rapor yenileme hizmeti çalışmalarının da evde sağlık hizmetleri aracılığı ile titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Çetin, "Uygulama sayesinde ileri yaş grubundaki vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvuru zorunluluğu en aza indirildi. Hasta ve hasta yakınlarına önemli bir kolaylık sağlandı. Mevzuatın yayınlandığı Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar 57 bin 200 e-rapor talebi karşılandı."

HASTA MEMNUNİYETİ YÜZDE 98

Sağlık Bakanlığı tarafından, her yıl hazırlanan Hasta/Hasta Yakını Memnuniyet Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre, Bursa genelinde sunulan evde sağlık hizmetlerinden hasta/hasta yakını memnuniyet oranının yüzde 98 olarak resmi kayıtlara geçtiğinin altını çizen Çetin, "Anket sonuçlarından elde edilen yüksek memnuniyet oranı; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen planlı takip, etkin iletişim, mevzuata uygun hizmet anlayışı, hasta ve hasta yakını odaklı yaklaşımın etkinliğini göstermekte ve sahaya olumlu yansıdığını ortaya koymaktadır" dedi.

