Bursa’da 13 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
22.01.2026 15:35
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında ’kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma’ suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.’yi (59) yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
