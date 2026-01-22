HABER

Bursa’da 13 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bursa’da 13 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında ’kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma’ suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.’yi (59) yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bursa
