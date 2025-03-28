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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı

28.03.2025 09:37
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 18 ev kül oldu. Yangının evlerin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti.

Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı

Eğerce Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 ahşap evin bulunduğu alanda elektrik direğinden yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangının evlerin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti.

"EN AZ 18 TANE EVİN HASAR ALDIĞINI TESPİT ETTİK"

Havanın rüzgarsız olması sebebiyle yangının büyümediğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mülkiyeti Mudanya Belediyesi'ne ait olan barakalar dediğimiz alanda muhtemelen elektrik direğindeki kontaktan çıktığı tahmin edilen bir yangın yaşadık. En az 18 tane evin hasar aldığını tespit ettik. Evlerde kimsenin olmaması ve henüz bayram tatilinin gelmemesi can kaybının önüne geçti. Buranın arkası ormanlık bir alan. Bugün rüzgarlı bir gün olsaydı yangın daha şiddetli olabilirdi" dedi.
Vatandaş Levent Arslan ise, "Yangının elektrik direğinden çıktığı tahmin ediliyor. Burada 12 ayın 9'unda poyraz eser. Bu akşam lodosa denk geldik. Köyümüze geçmiş olsun" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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