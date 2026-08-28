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Bursa’da 30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama yürüyüşü nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yürüyüş gerçekleştirilecek şeritler ile bu şeritlere bağlantısı bulunan cadde ve sokaklardan trafik akışı sağlanmayacak. Yetkililer, söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bursa’da 30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.30’da Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek kutlama programı kapsamında, saat 07.00’den yürüyüş programının sona ermesine kadar bazı güzergahlarda trafik tedbiri uygulanacak.

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda Altıparmak Caddesi Varyant Altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı, Gökdere Bulvarı Meydancık Kavşağı, 1. Yeşil Caddesi Şenöz Kavşağı Atatürk Caddesi istikameti ile Atatürk Caddesi’ne bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Saat 19.00’dan programın bitimine kadar Ulucami-Atatürk Caddesi-Zafer Plaza önü-Varyant güzergahında yürüyüş iki şerit üzerinden trafik akışının ters yönünde gerçekleştirilecek. Varyant-Altıparmak Caddesi-Eski Stad Kavşağı-Millet Bahçesi güzergahındaki yürüyüş ise Altıparmak Caddesi iniş istikametindeki iki şerit üzerinden yapılacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yürüyüş gerçekleştirilecek şeritler ile bu şeritlere bağlantısı bulunan cadde ve sokaklardan trafik akışı sağlanmayacak. Yetkililer, söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa 30 Ağustos
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